Aziende italiane pronte a produrre il principio attivo del vaccino covid in 4 - 6 mesi (Di mercoledì 3 marzo 2021) Nell'incontro che si è svolto oggi al Mise sulla possibilità di produrre vaccini anti - covid in Italia, è stata verificata la disponibilità di alcune Aziende a produrre i bulk, ossia il principio ... Leggi su globalist (Di mercoledì 3 marzo 2021) Nell'incontro che si è svolto oggi al Mise sulla possibilità divaccini anti -in Italia, è stata verificata la disponibilità di alcunei bulk, ossia il...

DSantanche : . @FratellidItalia lo dice da anni: la concorrenza è ben accetta se leale. Se tutte le aziende han pari obblighi. I… - fattoquotidiano : Vaccini, vertice al Mise con le aziende italiane: ‘Già pronte per l’infialamento, 4-6 mesi per produrre il principi… - matteorenzi : Domanda 4: Hai elogiato pubblicamente il Programma Vision 2030. Ti sei pentito? No. Vision2030 è la più grande pos… - SergioZ01 : RT @Reale_EU: Il problema è, come sempre, di #competenze. Evidentemente @AdmGov non ha quelle che servono per capire che #Medium è una pia… - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Aziende italiane pronte a produrre il vaccino contro il Covid in 4-6 mesi -