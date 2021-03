Audi Q3 Sportback TFSI e | alla guida della plug-in hybrid

(Di mercoledì 3 marzo 2021) A quanti si chiedono se l’automobile ibrida-in, quella cioè che si ricarica con la presa di casa, sia adattamontagna,risponde mettendo su strada le nuove Q3 e Q3e. Una “e” che identifica il nuovo powertrain elettrificatovettura. Sul territorio ampezzano, abbiamo provato la versioneprima sport utility compatta-in dei quattro anelli. I valori sono pressoché identici per il Q3 nello style classico. La motorizzazione-in Il powertrain diQ3-in è composto da un 4 cilindri 1.4. Si tratta di un motore turbo a iniezione direttabenzina da 150 ...

gponedotcom : Prova Audi A3 Sportback 40 TFSI e: l’ibrida una e trina sempre più evoluta: LA PROVA – Evoluzione del progetto nato… - Info_Ricambi : #Audi RS7-R Sportback è un missile dopo esser caduta nelle grinfie della ABT Sportsline - ndtvrecordtv : Audi e-tron Sportback entra no plano de assinatura da marca. #NDmais - ND_mais_ : Audi e-tron Sportback entra no plano de assinatura da marca. #NDmais - CarrosCamanzi : Audi e-tron Sportback passa a ser oferecido para assinatura -

Ultime Notizie dalla rete : Audi Sportback

GPone

A due anni dall'esordio della prima versione " capofila di una lineup ad elevata elettrificazione che si articola suA3, A6 berlina e A6 Avant, A7, Q3 e Q3, Q7, Q8 ed A8 - ,Q5 TFSI e quattro S Tronic si aggiorna. La nuova generazione ibrida plug - in del SUV di Ingolstadt , ......6 6,0 Ibrida Plug - In Skoda Octavia Wagon 2.0 TDI 3,5 6,7 7,7 4,6 Diesel Toyota Yaris 1.5 Hybrid 3,5 6,3 7,4 5,9 Full hybrid Benzina Volkswagen Golf 1.5 TSI 3,5 6,2 6,9 5,3 BenzinaA3...LA PROVA – Evoluzione del progetto nato nel 2014 con la e-tron, l’ibrida plug-in guadagna in autonomia elettrica grazie alle nuove batteri ...passando dalla berlina e Avant A6 e dalla coupé a cinque porte A7 Sportback sino ad arrivare ai full size Q7 e Audi Q8, senza dimenticare gli sport utility compatti, recentemente introdotti, Q3 e Q3 ...