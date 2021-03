Attentato in Svezia, 8 accoltellati. Terrore nella piccola cittadina di Vetlanda (Di mercoledì 3 marzo 2021) "Il movente non è ancora chiaro", ma ha preso corpo l'ipotesi di "crimine di matrice terrorista" , ha spiegato Angelica Israelsson Silfver, portavoce della polizia, citata dal quotidiano Aftonbladet. Leggi su quotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) "Il movente non è ancora chiaro", ma ha preso corpo l'ipotesi di "crimine di matrice terrorista" , ha spiegato Angelica Israelsson Silfver, portavoce della polizia, citata dal quotidiano Aftonbladet.

MentazB : @stopcensura2020 Beh... Ho sentito proprio ora che l attentato in svezia è stato causato dalla pandemia. #hastatoilcovid - Tizio_Original : RT @JeSuisCharallie: Otto accoltellati in Svezia possibile attentato ma di design ???? - JeSuisCharallie : Otto accoltellati in Svezia possibile attentato ma di design ???? - La_LoreDalai : RT @ComVentotene: Non bastassero i rigurgiti di anni Settanta in casa nostra, si palesa di nuovo anche l'incubo terroristico in Europa, con… - ComVentotene : Non bastassero i rigurgiti di anni Settanta in casa nostra, si palesa di nuovo anche l'incubo terroristico in Europ… -