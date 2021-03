Attacco in Svezia: uomo accoltella otto persone, si pensa ad attacco terroristico (Di mercoledì 3 marzo 2021) In Svezia, nella città di Vetland, un uomo ha accoltellato otto persone prima di darsi alla fuga. L’attentatore è stato in seguito colpito con una pallottola alla gamba dalle forze dell’ordine. L’uomo è attualmente ricoverato in ospedale e gli inquirenti stanno aspettando che venga dimesso per far luce sull’avvenimento: la prima ipotesi è che si tratti di un attacco terroristico. La pista del terrorismo Le prime segnalazioni alle forze dell’ordine sono giunte verso le 14.54 di mercoledì dalla città di Bangårdsgatan. Inizialmente, la polizia arrivata sul posto aveva considerato l’incidente come un presunto tentato omicidio, ma con tutta probabilità si è trattato di un ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 3 marzo 2021) In, nella città di Vetland, unhatoprima di darsi alla fuga. L’attentatore è stato in seguito colpito con una pallla alla gamba dalle forze dell’ordine. L’è attualmente ricoverato in ospedale e gli inquirenti stanno aspettando che venga dimesso per far luce sull’avvenimento: la prima ipotesi è che si tratti di un. La pista del terrorismo Le prime segnalazioni alle forze dell’ordine sono giunte verso le 14.54 di mercoledì dalla città di Bangårdsgatan. Inizialmente, la polizia arrivata sul posto aveva considerato l’incidente come un presunto tentato omicidio, ma con tutta probabilità si è trattato di un ...

