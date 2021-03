ATP Buenos Aires 2021 | Mager batte Caruso e vince il derby | avanza Tiafoe Ko Juan Manuel Cerundolo

Leggi su oasport

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Una nuova giornata di tennis è terminata sulla terra rossa di(Argentina), andiamo quindi a delineare il quadro della situazione rispetto ai risultati. Nella sfida tutta italiana Gianlucasi è imposto contro Salvatore: il ligure (n.101 del mondo) ha sconfitto il siciliano (n.79 del ranking) per 7-6 (5) 6-4 esprimendo un ottimo tennis e meritandosi l’accesso agli ottavi di finale dove affronterà la testa di serie n.6 del torneo Pablo Andujar. Nelle altre partite di un certo interesse, da sottolineare le vittorie dello spagnolo Albert Ramos e dell’americano Frances. Il mancino iberico ha sofferto più del previsto per avere la meglio del danese Holger Nodskov Rune (n.406 del mondo) con il punteggio di 2-6 6-4 6-3. Un successo in rimonta per Ramos che negli ottavi incrocerà ...