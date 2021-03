Atletico Madrid-Real Madrid | dove vedere il derby della capitale spagnola

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Atlético esi affrontano domenica 7 marzo nel 168° derbi madrileño, un numero che tiene conto soltanto dei match disputati nella Liga. Un’intera città attende l’esitosfida tra la prima e terza classificata, con i Colchoneros avanti di cinque punti sui cugini Blancos e una gara da recuperare. Dunque, il risultato finalesfida di domenica prossima peserà più sulla squadra di Zidane che sul gruppo allenato da Diego Simeone, perché un eventuale successo di Joao Felix e compagni taglierebbe di fatto fuori dalla corsa scudetto i Galacticos a dodici giornate dal termine, con un potenziale vantaggio di +11 per i Rojiblancos. Per tutti gli appassionati di calcio, l’appuntamento di domenica è tra quelli da non perdere per nessuna ragione al mondo: a seguire le informazioni pratiche su come e ...