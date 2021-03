Atletica | le avversarie di Larissa Iapichino agli Europei Assente Spanovic Sfida a Mihambo | Mironchyk e Bekh

Leggi su oasport

(Di mercoledì 3 marzo 2021)si presenteràIndoor dileggera con la concreta possibilità di conquistare una meda. Non sarebbe errato affermare che la figlia di Gianni e di Fiona May si affaccerà a Torun (Polonia) da grande favorita della vigilia, in virtù del vertiginoso 6.91 saltato una decina di giorni fa ad Ancona in occasione dei Campionati Italiani. La 18enne ha eguato il record italiano della mamma e ha timbrato il primato mondiale under 20: il suo volo ha fatto sognare tutta Italia e rappresenta la miglior prestazione mondiale stagionale. La toscana non ha ovviamente moltissima esperienza a livello internazionale e dunque potrebbe risentire dell’emozione del grande evento, ma avrà comunque la possibilità di sciogliersi in occasione dei salti ...