Atletica | La Torre | “Iapichino cucciola tra le leonesse Tamberi tornato protagonista Passo verso le Olimpiadi”

(Di mercoledì 3 marzo 2021) L’Italia vuole essere grandeagli Europei Indoor 2021 dileggera, in programma a Torun (Polonia) dal 4 al 7 marzo. La nostra Nazionale può puntare su concrete carte di medaglia, tra cui spiccano in particolar modo Larissa, Gianmarco Tambero, Marcell Jacobs. Il CT Antonio Laha analizzato la situazione in una lunga intervista concessa al sito della Fidal e che vi riproponiamo in versione integrale. ANTONIO LASULL’ITALIA AGLI EUROPEI INDOOR A poche ore dal via degli Europei indoor di Torun, come si inquadra questa manifestazione nel contesto dell’anno olimpico ricchissimo di eventi?“È il primo passaggio di un percorso che ci porterò fino a Tokyo a fine luglio ed è il primo momento di verifica di chi saràalle World Relays il 1° e ...