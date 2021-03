Atletica, Europei indoor Torun 2021: Tamberi sarà il primo italiano in gara (Di mercoledì 3 marzo 2021) Gianmarco Tamberi sarà il primo italiano a scendere in gara agli Europei di Atletica indoor di Torun 2021. L’inizio delle gare è previsto per le 19 di giovedì 4 marzo, e si comincerà proprio con il salto in alto, dove vedremo all’opera il capitano degli Azzurri, Subito dopo prenderà il via il primo round di salto in lungo, dalle 19.08, dove ci sarà Antonino Trio. Gli altri italiani che scenderanno in gara nella prima giornata: Chiara Rosa per la qualificazione del peso (alle 19.15), Giulia Aprile e Ludovica Cavalli nei 3000 metri (batterie dalle 19.30), Pietro Arese, Joao Bussotti e Federico Riva nei 1500 metri (batterie dalle 20.20). Il presidente della Fidal Stefano ... Leggi su sportface (Di mercoledì 3 marzo 2021) Gianmarcoila scendere inaglididi. L’inizio delle gare è previsto per le 19 di giovedì 4 marzo, e si comincerà proprio con il salto in alto, dove vedremo all’opera il capitano degli Azzurri, Subito dopo prenderà il via ilround di salto in lungo, dalle 19.08, dove ciAntonino Trio. Gli altri italiani che scenderanno innella prima giornata: Chiara Rosa per la qualificazione del peso (alle 19.15), Giulia Aprile e Ludovica Cavalli nei 3000 metri (batterie dalle 19.30), Pietro Arese, Joao Bussotti e Federico Riva nei 1500 metri (batterie dalle 20.20). Il presidente della Fidal Stefano ...

sportface2016 : Atletica, Europei indoor #Torun2021: #Tamberi sarà il primo italiano in gara - quilivorno : #livorno Joao Bussotti in pista giovedì ai Campionati Europei Indoor di #atletica - FidalPiemonte : #atletica #indoor Da domani via agli Europei Indoor di Torun. Subito in pista Pietro Arese, impegnato domani sera a… - aramis1972 : @RaiSport Perché niente Europei Indoor di atletica? Era così difficile trovargli un posto nel palinsesto? - OA_Sport : Atletica: Gianmarco Tamberi punta Torun con l'occhio verso Tokyo -