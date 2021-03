Atletica, Europei Indoor: Marcell Jacobs a caccia della medaglia. Sfida da record italiano contro Kranz e Volko (Di mercoledì 3 marzo 2021) Marcell Jacobs si presenta con grandissime ambizioni agli Europei Indoor 2021 di Atletica leggera, in programma dal 4 al 7 marzo a Torun (Polonia). Il velocista italiano si è reso protagonista di una bellissima stagione al coperto, culminata con lo scoppiettante 6.53 corso a Lodz poche settimane fa. Il 26enne si presenta dunque tra i favoriti per la conquista di una medaglia sui 60 metri in questa rassegna continentale ed è indubbiamente una delle punte della nostra Nazionale insieme a Gianmarco Tamberi e Larissa Iapichino. La costanza dell’azzurro tra gennaio e febbraio è stato impressionante, è sceso ripetutamente sotto i 6.60 e ora si trova ad appena due centesimi dal record italiano (6.51 di Michael Tumi datato ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 marzo 2021)si presenta con grandissime ambizioni agli2021 dileggera, in programma dal 4 al 7 marzo a Torun (Polonia). Il velocistasi è reso protagonista di una bellissima stagione al coperto, culminata con lo scoppiettante 6.53 corso a Lodz poche settimane fa. Il 26enne si presenta dunque tra i favoriti per la conquista di unasui 60 metri in questa rassegna continentale ed è indubbiamente una delle puntenostra Nazionale insieme a Gianmarco Tamberi e Larissa Iapichino. La costanza dell’azzurro tra gennaio e febbraio è stato impressionante, è sceso ripetutamente sotto i 6.60 e ora si trova ad appena due centesimi dal(6.51 di Michael Tumi datato ...

francioniflli : Atletica ancora censurata dalla Rai, europei indoor solo in diretta streaming! - Paolo18030138 : RT @atleticaitalia: #atletica EUROINDOOR IN DIRETTA RAI ???? La programmazione di #Torun2021 sui canali @RaiSport: gare in larga parte in tv… - gg67gg : RT @atleticaitalia: #atletica EUROINDOOR IN DIRETTA RAI ???? La programmazione di #Torun2021 sui canali @RaiSport: gare in larga parte in tv… - atleticaitalia : #atletica EUROINDOOR IN DIRETTA RAI ???? La programmazione di #Torun2021 sui canali @RaiSport: gare in larga parte in… - paolodelbene01 : RT @SportLUISS: Il grande giorno si avvicina: domani iniziano gli #Europei di #atletica ?? ????Sulla pista di Torun, il nostro #TopAthlete @gi… -