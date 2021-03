Atalanta, Gasperini: “Gosens un cecchino. Inter buon test in vista del Real” (Di mercoledì 3 marzo 2021) L'Atalanta strapazza il Crotone con un perentorio 5-1. I nerazzurri continuano a macinare gioco e risalgono la classifica, piazzandosi in quarta posizione.caption id="attachment 1082175" align="alignnone" width="4134" Gasperini, getty images/captionLE PAROLE DI GasperiniIl tecnico Gian Piero Gasperini analizza la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: "Gosens ha raggiunto una capacità Realizzativa notevole. Sa leggere bene l'azione. E' diventato persino un cecchino. Inter? Non c'è mai un momento ideale. Giochiamo contro una squadra fortissima, che ha cambiato passo nel momento giusto. Sta mettendo un bel vantaggio sulle inseguitrici. Sicuramente in funzione di Madrid è un bel test. Fare bene con ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 3 marzo 2021) L'strapazza il Crotone con un perentorio 5-1. I nerazzurri continuano a macinare gioco e risalgono la classifica, piazzandosi in quarta posizione.caption id="attachment 1082175" align="alignnone" width="4134", getty images/captionLE PAROLE DIIl tecnico Gian Pieroanalizza la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: "ha raggiunto una capacitàizzativa notevole. Sa leggere bene l'azione. E' diventato persino un? Non c'è mai un momento ideale. Giochiamo contro una squadra fortissima, che ha cambiato passo nel momento giusto. Sta mettendo un bel vantaggio sulle inseguitrici. Sicuramente in funzione di Madrid è un bel. Fare bene con ...

