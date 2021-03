Atalanta-Crotone, la diretta del match (Di mercoledì 3 marzo 2021) Battere il Crotone per centrare la quarta vittoria consecutiva e continuare a volare in campionato. È questo l’obiettivo dell’Atalanta per la 25^ di Serie A, turni infrasettimanale di mercoledì 3 marzo. Gasperini sceglie Ilicic con Muriel e Malinovskyi. In porta Sportiello resta titolare; Pessina sulla mediana a fianco di Freuler e al posto dello squalificato de Roon. Le formazioni ufficiali:Atalanta (3-4-2-1) – Sportiello; Palomino, Romero, Djimsiti; Maehle, Freuler, Pessina, Gosens; Malinovskyi, Ilicic, Muriel. All. Gasperini.Crotone (3-5-2) – Cordaz; Magallan, Luperto, Golemic; Pereira, Messias, Enrique, Zanellato, Reca; Riviere, Simy. All. Cosmi. Dalle 20.45 la diretta del match. L'articolo BergamoNews. Leggi su bergamonews (Di mercoledì 3 marzo 2021) Battere ilper centrare la quarta vittoria consecutiva e continuare a volare in campionato. È questo l’obiettivo dell’per la 25^ di Serie A, turni infrasettimanale di mercoledì 3 marzo. Gasperini sceglie Ilicic con Muriel e Malinovskyi. In porta Sportiello resta titolare; Pessina sulla mediana a fianco di Freuler e al posto dello squalificato de Roon. Le formazioni ufficiali:(3-4-2-1) – Sportiello; Palomino, Romero, Djimsiti; Maehle, Freuler, Pessina, Gosens; Malinovskyi, Ilicic, Muriel. All. Gasperini.(3-5-2) – Cordaz; Magallan, Luperto, Golemic; Pereira, Messias, Enrique, Zanellato, Reca; Riviere, Simy. All. Cosmi. Dalle 20.45 ladel. L'articolo BergamoNews.

