Assobenefit e AssoBio insieme per promuovere la sostenibilità integrale (Di mercoledì 3 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Cooperazione nella ricerca, formazione e informazione, iniziative congiunte, reciproca promozione. Questi gli impegni assunti con la sigla della partnership fra Assobenefit, l’associazione nazionale per le società benefit e AssoBio, l’associazione nazionale delle imprese di produzione, trasformazione e distribuzione dei prodotti biologici e biodinamici.Il nuovo strumento giuridico della Società Benefit, introdotto dalla Legge di stabilità 2016, consente alle società di capitali di poter perseguire in modo congiunto e integrato finalità di lucro e di beneficio sociale, intenzionalmente e consapevolmente specificati nello statuto.“La partnership con AssoBio rafforza la diffusione delle società benefit nel settore agroalimentare che per noi rappresenta un comparto fondamentale e decisivo per la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 3 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Cooperazione nella ricerca, formazione e informazione, iniziative congiunte, reciproca promozione. Questi gli impegni assunti con la sigla della partnership fra, l’associazione nazionale per le società benefit e, l’associazione nazionale delle imprese di produzione, trasformazione e distribuzione dei prodotti biologici e biodinamici.Il nuovo strumento giuridico della Società Benefit, introdotto dalla Legge di stabilità 2016, consente alle società di capitali di poter perseguire in modo congiunto e integrato finalità di lucro e di beneficio sociale, intenzionalmente e consapevolmente specificati nello statuto.“La partnership conrafforza la diffusione delle società benefit nel settore agroalimentare che per noi rappresenta un comparto fondamentale e decisivo per la ...

Italpress : Assobenefit e AssoBio insieme per promuovere la sostenibilità integrale - SostenAbilMente : RT @assobenefit: ????Assobenefit e #AssoBio insieme per promuovere un modello economico improntato alla sostenibilità integrale I Presidenti… - RePLegal_ImpAct : RT @assobenefit: ????Assobenefit e #AssoBio insieme per promuovere un modello economico improntato alla sostenibilità integrale I Presidenti… - AngeloBongio : RT @assobenefit: ????Assobenefit e #AssoBio insieme per promuovere un modello economico improntato alla sostenibilità integrale I Presidenti… - FrancescaSane : RT @assobenefit: ????Assobenefit e #AssoBio insieme per promuovere un modello economico improntato alla sostenibilità integrale I Presidenti… -