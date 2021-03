Asporto sì, scuole no? Perché il DPCM Draghi non ha scelto lezioni a distanza e aperitivi in presenza (Di mercoledì 3 marzo 2021) Ieri si è creato un piccolo giallo attorno alle misure contenute nel DPCM Draghi. I sindaci, guidati da Antonio De Caro, hanno protestato Perché sembrava fosse stato dato il via libera all’Asporto per le bevande per i bar dopo le 18. Mentre le scuole rimanevano chiuse. Poi il chiarimento. “scuole chiuse ma movida libera. Il nuovo DPCM sembra dire esattamente questo.Con una mano si chiudono le scuole e con l’altra si elimina il divieto di Asporto per tutti dopo le 18, favorendo così di fatto gli assembramenti nei luoghi della movida e nei pressi di bar e locali frequentati per lo più dai ragazzi” aveva spiegato a caldo Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente dell’Anci: ”Se si consente l’Asporto di bevande e drink ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) Ieri si è creato un piccolo giallo attorno alle misure contenute nel. I sindaci, guidati da Antonio De Caro, hanno protestatosembrava fosse stato dato il via libera all’per le bevande per i bar dopo le 18. Mentre lerimanevano chiuse. Poi il chiarimento. “chiuse ma movida libera. Il nuovosembra dire esattamente questo.Con una mano si chiudono lee con l’altra si elimina il divieto diper tutti dopo le 18, favorendo così di fatto gli assembramenti nei luoghi della movida e nei pressi di bar e locali frequentati per lo più dai ragazzi” aveva spiegato a caldo Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente dell’Anci: ”Se si consente l’di bevande e drink ...

