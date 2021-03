Asma e rischio maggiore di influenza: un nuovo studio (Di mercoledì 3 marzo 2021) Studi sugli animali condotti dall’Università del Queensland hanno scoperto che l’Asma paucigranulocitica (PGA), una forma non allergica della condizione, consente al virus dell’influenza di prosperare in numero maggiore nei malati. La candidata al dottorato di ricerca UQ Katina Hulme ha detto che ciò era dovuto alla soppressione dell’Asma del sistema immunitario. Modelli al computer delle mutazioni genetiche dell’influenza che sono state identificate nello studio. “Siamo stati informati per la prima volta su questo durante la pandemia di influenza suina del 2009?, ha detto la signora Hulme. “L’Asma è stata identificata come la condizione medica sottostante più comune negli individui ricoverati in ospedale con l’influenza, e questi ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 3 marzo 2021) Studi sugli animali condotti dall’Università del Queensland hanno scoperto che l’paucigranulocitica (PGA), una forma non allergica della condizione, consente al virus dell’di prosperare in numeronei malati. La candidata al dottorato di ricerca UQ Katina Hulme ha detto che ciò era dovuto alla soppressione dell’del sistema immunitario. Modelli al computer delle mutazioni genetiche dell’che sono state identificate nello. “Siamo stati informati per la prima volta su questo durante la pandemia disuina del 2009?, ha detto la signora Hulme. “L’è stata identificata come la condizione medica sottostante più comune negli individui ricoverati in ospedale con l’, e questi ...

Ultime Notizie dalla rete : Asma rischio Uomini a maggior rischio di asma se la nonna fumava in gravidanza Alcuni ricercatori olandesi, che hanno utilizzato i dati emersi da uno studio transgenerazionale, hanno evidenziato come tra gli uomini con asma e minori capacità respiratorie fosse frequente avere una nonna che ha fumato durante la gravidanza.

Elena di Quartucciu: 'Non abbraccio mia mamma da un anno, dove sono i vaccini per gli anziani?' L'età è di quelle a rischio: 90 anni. E, senza nessuna protezione valida contro il Covid, una nonnina di novant'anni di ... 'Mamma è malata, ha una grave forma di asma ed è invalida. Ma prima del Covid ...

Uomini a maggior rischio di asma se la nonna fumava in gravidanza Quotidiano Sanità L'asma aumenta il rischio di obesità nei bambini I bambini asmatici corrono un rischio del 51 per cento superiore di diventare obesi durante l'adolescenza. Lo dice uno studio apparso sul Journal of Respiratory and Critical Care Medicine e realizzato ...

Asma, ridotto il rischio grazie agli Omega 3 L'assunzione di acidi grassi polinsaturi-3 a lunga catena, i celebri Omega 3, nel terzo trimestre di gravidanza ha l'effetto di ridurre il rischio di asma nel bambino. Lo studio, pubblicato sul New En ...

