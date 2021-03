Ascolti TV | Martedì 2 marzo 2021. Partenza senza botto per Sanremo (8,4 mln – 46.6%) (Di mercoledì 3 marzo 2021) Festival di Sanremo 2021, prima serata (da Raiplay) Nella serata di ieri, su Rai1 – dalle 20.50 alle 21.31 – Sanremo Start ha ottenuto 11.592.000 spettatori (38.73%) mentre il Festival di Sanremo numero 71 ha conquistato 11.176.000 spettatori pari al 46.35% di share, nella prima parte dalle 21.36 alle 23.54, e 4.212.000 spettatori pari al 47.77%, nella seconda parte dalle 23.58 all’1.34 (tutti i dati auditel delle prime serate - in arrivo i picchi e gli approfondimenti). Su Canale 5 La Vita è Una Cosa Meravigliosa ha raccolto davanti al video 1.568.000 spettatori pari al 6.47% di share. Su Rai2 Il tuo ex non muore mai ha interessato 731.000 spettatori pari al 2.75% di share. Su Italia 1 Le Iene presentano Un anno di Covid ha intrattenuto 977.000 spettatori con il 5.22% (anteprima: 914.000 – 3.04%). Su Rai3 ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 3 marzo 2021) Festival di, prima serata (da Raiplay) Nella serata di ieri, su Rai1 – dalle 20.50 alle 21.31 –Start ha ottenuto 11.592.000 spettatori (38.73%) mentre il Festival dinumero 71 ha conquistato 11.176.000 spettatori pari al 46.35% di share, nella prima parte dalle 21.36 alle 23.54, e 4.212.000 spettatori pari al 47.77%, nella seconda parte dalle 23.58 all’1.34 (tutti i dati auditel delle prime serate - in arrivo i picchi e gli approfondimenti). Su Canale 5 La Vita è Una Cosa Meravigliosa ha raccolto davanti al video 1.568.000 spettatori pari al 6.47% di share. Su Rai2 Il tuo ex non muore mai ha interessato 731.000 spettatori pari al 2.75% di share. Su Italia 1 Le Iene presentano Un anno di Covid ha intrattenuto 977.000 spettatori con il 5.22% (anteprima: 914.000 – 3.04%). Su Rai3 ...

salvosottile : RT @fabiofabbretti: #Sanremo2021 parte basso: 8,3 milioni di spettatori e il 46.6% di share per la prima serata (lo scorso anno 10 milioni… - dubitoditutto : RT @fabiofabbretti: #Sanremo2021 parte basso: 8,3 milioni di spettatori e il 46.6% di share per la prima serata (lo scorso anno 10 milioni… - angelofavignan : RT @fabiofabbretti: #Sanremo2021 parte basso: 8,3 milioni di spettatori e il 46.6% di share per la prima serata (lo scorso anno 10 milioni… - fabiofabbretti : #Sanremo2021 parte basso: 8,3 milioni di spettatori e il 46.6% di share per la prima serata (lo scorso anno 10 mili… - infoitcultura : Ascolti TV martedì 3 marzo 2021: Sanremo Seconda Serata -

«Ti sento», successo per la seconda puntata del programma di Pierluigi Diaco Corriere della Sera