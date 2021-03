Arte: è morta Toko Shinoda, pioniera dell’avanguardia giapponese (Di mercoledì 3 marzo 2021) Tokyo, 3 mar. – (Adnkronos) – Toko Shinoda, considerata dalla critica una delle più grandi artiste giapponese del XX secolo, pioniera dell’avanguardia che ha rinnovato la tradizionale calligrafia, distinguendosi per i suoi disegni astratti, è morta in un ospedale di Tokyo all’età di 107 anni per cause naturali. Shinoda è emersa all’interno della movimentata scena artistica newyorkese, dove si era trasferita nel 1956, tra gli anni ’60 e ’70, quando fu scoperta dalla famosa commerciante d’Arte Betty Parsons. Da quel momento in poi i suoi quadri sono stati esposti accanto a quelli di artisti del calibro di Mark Rothko e Jackson Pollock. I suoi lavori sono esposti in collezioni pubbliche come il British Museum di Londra e il Solomon R. Guggenheim Museum di ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 3 marzo 2021) Tokyo, 3 mar. – (Adnkronos) –, considerata dalla critica una delle più grandi artistedel XX secolo,che ha rinnovato la tradizionale calligrafia, distinguendosi per i suoi disegni astratti, èin un ospedale di Tokyo all’età di 107 anni per cause naturali.è emersa all’interno della movimentata scena artistica newyorkese, dove si era trasferita nel 1956, tra gli anni ’60 e ’70, quando fu scoperta dalla famosa commerciante d’Betty Parsons. Da quel momento in poi i suoi quadri sono stati esposti accanto a quelli di artisti del calibro di Mark Rothko e Jackson Pollock. I suoi lavori sono esposti in collezioni pubbliche come il British Museum di Londra e il Solomon R. Guggenheim Museum di ...

