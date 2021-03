Anthony Hopkins balla il merengue in un nuovo video diventato virale

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 3 marzo 2021) L'attoreha condiviso un divertenterealizzato per TikTok,subito, in cuiilcontinua ad intrattenere i suoi follower sui social media e nelle ultime ora ha pubblicato un divertentein cui. L'attore premio Oscar sembra apprezzare la possibilità di condividere dei divertenti contenuti online, dimostrando inoltre la sua passione per la musica, tra brani interpretati al pianoforte e passi di danza. L'attore ha pubblicato unrealizzato per TikTok sulle note di Your Smile del cantante Elvis Crespo, un famoso artista portoricano.ha così realizzato un ...