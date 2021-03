Angelina Jolie cifra da capogiro per il quadro di Winston Churchill (Di mercoledì 3 marzo 2021) Angelina Jolie ha venduto il quadro di Winston Churchill all’asta, lo stesso che anni prima aveva acquistato con il suo ex Bard Pitt per una cifra da capogiro. foto facebookL’attrice e regista premio Oscar è tornata a fare notizia ma non per uno dei suoi nuovi film in uscita bensì per uno dei suoi quadri che faceva parte della sua vasta collezione di dipinti e che aveva comprato alcuni anni fa insieme al suo ex marito Brad Pitt. Si tratta di un quadro realizzato da Winston Churchill, ex Primo Ministro Britannico che si chiama La Torre della Moschea di Koutobia che ha come soggetto un tramonto a Marrakesh. Una notizia che sta facendo il giro del web e non solo e che forse una volta per sempre mette la ... Leggi su chenews (Di mercoledì 3 marzo 2021)ha venduto ildiall’asta, lo stesso che anni prima aveva acquistato con il suo ex Bard Pitt per unada. foto facebookL’attrice e regista premio Oscar è tornata a fare notizia ma non per uno dei suoi nuovi film in uscita bensì per uno dei suoi quadri che faceva parte della sua vasta collezione di dipinti e che aveva comprato alcuni anni fa insieme al suo ex marito Brad Pitt. Si tratta di unrealizzato da, ex Primo Ministro Britannico che si chiama La Torre della Moschea di Koutobia che ha come soggetto un tramonto a Marrakesh. Una notizia che sta facendo il giro del web e non solo e che forse una volta per sempre mette la ...

