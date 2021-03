AndreaZelletta e NataliaParagoni: i dettagli della prima notte dopo il GfVip (Di mercoledì 3 marzo 2021) Andrea Zelletta e Natalia Paragoni hanno raccontato al loro fan sui social i dettagli della loro prima notte insieme dopo il Gf Vip Andrea Zelletta e Natalia Paragoni: prima notte insieme dopo il Gf Vip su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 3 marzo 2021) Andrea Zelletta e Natalia Paragoni hanno raccontato al loro fan sui social iloroinsiemeil Gf Vip Andrea Zelletta e Natalia Paragoni:insiemeil Gf Vip su Notizie.it.

NatiAndrea13 : RT @monica62400402: Andrea e Natalia sono e rimarranno per sempre i miei preferiti ?????? #gfivip #GFvip5 #GrandeFratelloVip5 #andreazelletta… - Parpiglia : #gfvip in love #andreazelletta #nataliaparagoni due bravi ragazzi ???? - PasqualeMarro : #GFVip, #AndreaZelletta a #NataliaParagoni: “Sarai la madre dei miei figli” - monica62400402 : Andrea e Natalia sono e rimarranno per sempre i miei preferiti ?????? #gfivip #GFvip5 #GrandeFratelloVip5 #andreazelletta #nataliaparagoni - vipdietroloshow : Andrea Zeletta e Natalia!!!?? #andreazeletta #nataliaparagoni #croccantino #coppia #GFVIP @AndreaZelletta -