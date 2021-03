Andrea Cocco diventa papà, l’ex gieffino presenta la fidanzata e il nome del figlio (Foto) (Di mercoledì 3 marzo 2021) Era il GF 11 e Andrea Cocco uno dei concorrenti più apprezzati (Foto). Vi ricordate dell’ex gieffino? Sta per diventare papà ma il suo annuncio sui social è una bella sorpresa per tutti, manca poco alla data del parto, la sua fidanzata ha un gran pancione ma in pochi sapevano della gravidanza. Andrea Cocco è l’ex fidanzato di Margherita Zanatta, anche lei ex gieffina, anche lei nel reality show quando era aperto solo ai non famosi. La fidanzata di Cocco è incinta, presto saranno genitori ma stanno insieme da poco tempo. Il 43enne prima era legato alla modella Tamara Zsilinszki, finito il loro amore è arrivata la felicità con Teresa Aiello e adesso un ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 3 marzo 2021) Era il GF 11 euno dei concorrenti più apprezzati (). Vi ricordate del? Sta perrema il suo annuncio sui social è una bella sorpresa per tutti, manca poco alla data del parto, la suaha un gran pancione ma in pochi sapevano della gravidanza.fidanzato di Margherita Zanatta, anche lei ex gieffina, anche lei nel reality show quando era aperto solo ai non famosi. Ladiè incinta, presto saranno genitori ma stanno insieme da poco tempo. Il 43enne prima era legato alla modella Tamara Zsilinszki, finito il loro amore è arrivata la felicità con Teresa Aiello e adesso un ...

