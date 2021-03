Anche i medici aziendali faranno i vaccini (Di mercoledì 3 marzo 2021) Anche i medici aziendali “arruolati” per fare i vaccini. Sui luoghi di lavoro, ai dipendenti delle aziende che visitano ogni giorno. Un esercito di circa 8000 professionisti che, come certificano i dati dell’Inail, ogni anno assicurano la sorveglianza sanitaria a 15 milioni di persone. È un altro tassello del piano vaccini del Governo. Molto più di un’ipotesi, una vera e propria traccia di lavoro. A parlarne, in mattinata, è stata la ministra per gli Affari regionali, Maria Stella Gelmini, nell’audizione davanti alla Commissione parlamentare per le questioni regionali. “Bisogna creare le condizioni per allargare la base dei vaccinatori - ha fatto notare la ministra - vaccinando Anche nelle fabbriche o nelle aziende”. Gli industriali sono d’accordo, il Governo ha incassato il loro ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 3 marzo 2021)“arruolati” per fare i. Sui luoghi di lavoro, ai dipendenti delle aziende che visitano ogni giorno. Un esercito di circa 8000 professionisti che, come certificano i dati dell’Inail, ogni anno assicurano la sorveglianza sanitaria a 15 milioni di persone. È un altro tassello del pianodel Governo. Molto più di un’ipotesi, una vera e propria traccia di lavoro. A parlarne, in mattinata, è stata la ministra per gli Affari regionali, Maria Stella Gelmini, nell’audizione davanti alla Commissione parlamentare per le questioni regionali. “Bisogna creare le condizioni per allargare la base dei vaccinatori - ha fatto notare la ministra - vaccinandonelle fabbriche o nelle aziende”. Gli industriali sono d’accordo, il Governo ha incassato il loro ...

