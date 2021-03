Amicizia al capolinea fra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò: le parole dell’attrice non lasciano dubbi (Di mercoledì 3 marzo 2021) Amicizia al capolinea tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò: l’attrice rompe il silenzio, le sue prime parole non lasciano dubbi. Il Grande Fratello Vip è terminato soltanto da qualche giorno; i concorrenti sono tornati alla ‘normalità’ dopo lunghi mesi trascorsi all’interno della casa più spiata d’Italia. Al centro dell’attenzione del pubblico, più volte, il legame L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 3 marzo 2021)altra: l’attrice rompe il silenzio, le sue primenon. Il Grande Fratello Vip è terminato soltanto da qualche giorno; i concorrenti sono tornati alla ‘normalità’ dopo lunghi mesi trascorsi all’interno della casa più spiata d’Italia. Al centro dell’attenzione del pubblico, più volte, il legame L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

zazoomblog : Grande Fratello Vip amicizia al capolinea fra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò? Il retroscena a Pomeriggio Cinque -… - Gianluca798 : @giiulsss__ Cmq già il suo fidanzato a 'verissimo' lanciava frecciatine a Dayane e faceva capire che l'amicizia tra… - ICELASANDY : @giriimmensi_ Non capisco come ancora queste che tifano per coppia (inesistente tra l'altro) e pure l'amicizia orma… - foolvgold : io e beatrice abbiamo ufficialmente chiuso i rapporti. mi dispiace dirvelo così ma ormai eravate tuttx a conoscenza… - Luisadesi : @Francesco793 @Saxi1974 @GiuliaSalemi93 @MediasetPlay @GrandeFratello L'amicizia con Tommaso era al capolinea già p… -