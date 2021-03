Amici di Maria De Filippi, Sangiovanni e Giulia ancora insieme dopo la rottura. E scatta il bacio (Di mercoledì 3 marzo 2021) La notizia che i fan di Amici di Maria De Filippi aspettavano è arrivata. Sangiovanni e Giulia Stabile si sono riavvicinati e sembra che la loro rottura sia solo un lontano ricordo. I due allievi del talent show di Canale Cinque si sono avvicinati durante la prima fase del programma, nonostante Giulia avesse una cotta … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 3 marzo 2021) La notizia che i fan didiDeaspettavano è arrivata.Stabile si sono riavvicinati e sembra che la lorosia solo un lontano ricordo. I due allievi del talent show di Canale Cinque si sono avvicinati durante la prima fase del programma, nonostanteavesse una cotta … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

s4ccarosio : irama mi sta pure un po’ sul cazzo perché io dissapori di amici di maria de filippi li prendo sul serio però dai - nugellae : Mi sembra Amici con Maria che fa le regole e poi Maria decide in diretta di disfarle ad evenienza - maria_tognetti : RT @mylordxerm: ma invece di litigare su cose inutili, dato che mi ci gioco il culo che sarebbero molto amici se si conoscessero, e che non… - alian_maria : @fedesiino @gps72 No, dall'esperienza di mia figlia e dei suoi amici funzionava solo che non trovavano lavoro che n… - smarucci461 : RT @migliaccio31: @marialves53 @claudioborlotto @martinis2018 @FriendArt_ @Sensibilia8 @Make_u2_happy @yianniseinstein @GerardBigPlus1 @Dav… -