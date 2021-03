America’s Cup, “Team New Zealand ha un tallone d’Achille”. La punzecchiatura del sito ufficiale (Di mercoledì 3 marzo 2021) Luna Rossa e Team New Zealand si stanno preparando per il match race che metterà in palio la America’s Cup, anche se al momento non si conosce il calendario ufficiale della competizione sportiva più antica al mondo (non si regaterà prima di mercoledì 10 marzo, questa è al momento l’unica certezza). Sul sito ufficiale della kermesse è stato pubblicato un articolo di presentazione del confronto tra l’equipaggio italiano e i Kiwi, dove ci si è anche soffermati sui possibili punti deboli dei due sodalizi. Si è parlato a lungo della comunicazione a bordo e di come Luna Rossa sia estremamente solida perché il “dialogo tra Spithill, Bruni e il trimmer randa Pietro Sibello, promosso in una nuova posizione di tattico, ha guadagnato slancio a ogni gara. Giorno dopo giorno, l’audio di bordo ha ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 marzo 2021) Luna Rossa eNewsi stanno preparando per il match race che metterà in palio laCup, anche se al momento non si conosce il calendariodella competizione sportiva più antica al mondo (non si regaterà prima di mercoledì 10 marzo, questa è al momento l’unica certezza). Suldella kermesse è stato pubblicato un articolo di presentazione del confronto tra l’equipaggio italiano e i Kiwi, dove ci si è anche soffermati sui possibili punti deboli dei due sodalizi. Si è parlato a lungo della comunicazione a bordo e di come Luna Rossa sia estremamente solida perché il “dialogo tra Spithill, Bruni e il trimmer randa Pietro Sibello, promosso in una nuova posizione di tattico, ha guadagnato slancio a ogni gara. Giorno dopo giorno, l’audio di bordo ha ...

