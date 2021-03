America’s Cup, New Zealand prova la vela Code Zero (che Luna Rossa ha scartato) – VIDEO (Di mercoledì 3 marzo 2021) Proseguono gli allenamenti di Emirates Team New Zealand e Luna Rossa in vista della Coppa America di vela. Attualmente non è stato ufficializzato il programma delle regate. Il sito ufficiale dell’America’s Cup, ad oggi, non ha modificato le date originarie, dunque non va escluso che si possa iniziare mercoledì 10 marzo, Covid permettendo. E chissà che anche le previsioni meteo non possano recitare un ruolo determinante nella scelta della data per l’avvio della competizione… Oggi i Defender sono tornati in acqua in condizioni di vento leggero sul campo di regata A, tra i 5 ed i 7 nodi. Si è trattato di un test molto interessante, perché Te Rehutai ha issato il cosiddetto Code Zero. Si tratta di una vela gigante, leggera e quasi traslucida, studiata per ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 marzo 2021) Proseguono gli allenamenti di Emirates Team Newin vista della Coppa America di. Attualmente non è stato ufficializzato il programma delle regate. Il sito ufficiale dell’Cup, ad oggi, non ha modificato le date originarie, dunque non va escluso che si possa iniziare mercoledì 10 marzo, Covid permettendo. E chissà che anche le previsioni meteo non possano recitare un ruolo determinante nella scelta della data per l’avvio della competizione… Oggi i Defender sono tornati in acqua in condizioni di vento leggero sul campo di regata A, tra i 5 ed i 7 nodi. Si è trattato di un test molto interessante, perché Te Rehutai ha issato il cosiddetto. Si tratta di unagigante, leggera e quasi traslucida, studiata per ...

LauryeMal : RT @lunarossa: Luna Rossa Prada Pirelli is the Challenger for the 36th America’s Cup presented by @Prada The match against New Zealand wil… - infoitsport : Luna Rossa e l'America's Cup, come vincere in Borsa puntando sulle aziende sponsor della vela - papswell61 : RT @farevelanet: America’s Cup: i video di oggi di Luna Rossa e Te Rehutai, il caso umpire - Just4UCrabsBack : RT @lunarossa: Luna Rossa Prada Pirelli is the Challenger for the 36th America’s Cup presented by @Prada The match against New Zealand wil… - infoitsport : America's Cup, i precedenti di James Spithill. L'australiano sogna il tris -

Ultime Notizie dalla rete : America’s Cup Finale America's Cup 2021 in TV | quando inizia e il calendario con gli orari Zazoom Blog