America’s Cup, “Luna Rossa fine ed elegante. New Zeland difficile da timonare”. Il parere di Wheatley (Di mercoledì 3 marzo 2021) Dopo aver dileggiato a lungo Luna Rossa, la stampa britannica sembra essere tornata sui suoi passi dopo che Team Prada Pirelli ha travolto Ineos Uk con uno schiacciante 7-1 nella Finale della Prada Cup. L’apprezzato giornalista Magnus Wheatley, colui che aveva detto che gli italiani sarebbero tornati a casa piangendo e che sarebbero stati soltanto una nota a piè di pagina di questa America’s Cup, ha elogiato la flotta di Max Sirena nell’ultima settimana: pochi giorni fa aveva rinverdito la parola “sprezzatura” (ormai poco usata alle nostre latitudini), mentre nell’ultimo post sul suo blog Rule69 ha usato il vocabolo “finezza”. “Gli inglesi la mostrano raramente. I parigini ce l’hanno. Gli americani non sanno cosa sia. Gli australiani non la capiscono. Gli italiani la vivono. Vai in Italia ed è ovunque, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 marzo 2021) Dopo aver dileggiato a lungo, la stampa britannica sembra essere tornata sui suoi passi dopo che Team Prada Pirelli ha travolto Ineos Uk con uno schiacciante 7-1 nella Finale della Prada Cup. L’apprezzato giornalista Magnus, colui che aveva detto che gli italiani sarebbero tornati a casa piangendo e che sarebbero stati soltanto una nota a piè di pagina di questaCup, ha elogiato la flotta di Max Sirena nell’ultima settimana: pochi giorni fa aveva rinverdito la parola “sprezzatura” (ormai poco usata alle nostre latitudini), mentre nell’ultimo post sul suo blog Rule69 ha usato il vocabolo “zza”. “Gli inglesi la mostrano raramente. I parigini ce l’hanno. Gli americani non sanno cosa sia. Gli australiani non la capiscono. Gli italiani la vivono. Vai in Italia ed è ovunque, ...

AleBrunetti6 : RT @Eurosport_IT: ?? Bolina, Strambata, Trimmer... Tutti i termini da conoscere per seguire l' @americascup e tifare @lunarossa ?????? #Amer… - StefaniaUgatti1 : RT @lunarossa: Luna Rossa Prada Pirelli is the Challenger for the 36th America’s Cup presented by @Prada The match against New Zealand wil… - merlo_m : RT @lunarossa: Luna Rossa Prada Pirelli is the Challenger for the 36th America’s Cup presented by @Prada The match against New Zealand wil… - zazoomblog : America’s Cup “Luna Rossa ha finezza ed è come un playboy a Capri”. Magnus Wheatley mai banale - #America’s #“Luna… - P_NAUTICA_BLOG : AMERICA'S CUP - RISPOSTE E NEWS -

Ultime Notizie dalla rete : America’s Cup Finale America's Cup 2021 in TV | quando inizia e il calendario con gli orari Zazoom Blog