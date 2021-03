America’s Cup, Luna Rossa devolve 16.000 euro al progetto “No Plastic in the Ocean” (Di mercoledì 3 marzo 2021) Luna Rossa attende di affrontare Team New Zealand nel match race che metterà in palio la America’s Cup. Il confronto inizierà non prima di mercoledì 10 marzo (si aspetta il calendario ufficiale delle regate). Team Prada Pirelli è molto attiva in ambito sociale e devolverà al progetto “No Plastic in the Ocean” i 16.000 euro ricavati con l’asta delle biciclette speciali dei timonieri Francesco Bruni e James Spithill. Il ricavato dell’asta contribuirà alla raccolta e al recupero della Plastica che minaccia le coste e i mari. Di seguito il comunicato stampa del sodalizio italiano. Luna Rossa, 16.000 euro AL progetto “NO Plastic IN THE ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 marzo 2021)attende di affrontare Team New Zealand nel match race che metterà in palio laCup. Il confronto inizierà non prima di mercoledì 10 marzo (si aspetta il calendario ufficiale delle regate). Team Prada Pirelli è molto attiva in ambito sociale erà al“Noin the” i 16.000ricavati con l’asta delle biciclette speciali dei timonieri Francesco Bruni e James Spithill. Il ricavato dell’asta contribuirà alla raccolta e al recupero dellaa che minaccia le coste e i mari. Di seguito il comunicato stampa del sodalizio italiano., 16.000AL“NOIN THE ...

