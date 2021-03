America’s Cup, Glenn Ashby: “Non mi aspetto sorprese da Luna Rossa” (Di mercoledì 3 marzo 2021) Si è in attesa di quello le acque neozelandesi di Auckland ci diranno. Come è noto, l’inizio della America’s Cup è stato ufficialmente rinviato a causa del lockdown di livello 3. Tradotto: l’avvio della sfida tra Luna Rossa e Team New Zealand previsto nel weekend del 6-7 marzo con le prime quattro regate in programma non andrà in scena. Pertanto, la certezza è che non si potrà competere prima del 10 marzo, viste le restrizioni adottate a partire dalle ore 06.00 di domenica 28 febbraio. L’attesa quindi cresce per il confronto che metterà in palio il trofeo più antico del mondo. Sul fronte dei campioni in carica c’è voglia di regatare e di dimostrare le proprie qualità, rispettando l’equipaggio italiano, ma non temendolo più di tanto. Lo skipper e trimmer randa Glenn Ashby, che vanta una grande ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 marzo 2021) Si è in attesa di quello le acque neozelandesi di Auckland ci diranno. Come è noto, l’inizio dellaCup è stato ufficialmente rinviato a causa del lockdown di livello 3. Tradotto: l’avvio della sfida trae Team New Zealand previsto nel weekend del 6-7 marzo con le prime quattro regate in programma non andrà in scena. Pertanto, la certezza è che non si potrà competere prima del 10 marzo, viste le restrizioni adottate a partire dalle ore 06.00 di domenica 28 febbraio. L’attesa quindi cresce per il confronto che metterà in palio il trofeo più antico del mondo. Sul fronte dei campioni in carica c’è voglia di regatare e di dimostrare le proprie qualità, rispettando l’equipaggio italiano, ma non temendolo più di tanto. Lo skipper e trimmer randa, che vanta una grande ...

