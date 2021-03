Amadeus | lo spot della Liguria lo fa infuriare | cosa è successo – VIDEO

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Durante la prima puntata di Sanremo unopubblicitario è rimasto piuttosto “indigesto” ad. Il direttore artistico risponde per le rime, arriva la replica dell’attore. Mesi di prove, di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

Loè divertente e originale manon ha gradito. Durante la prima serata che ha aperto il Festival, come da tradizione e da contratto, va in onda loche celebra le bellezze della regione ...Prima serata del Festival di Sanremo 2021 . Tra una canzone e l'altra,manda in onda la pubblicità. Arriva il momento dellodedicato alla regione Liguria e, nella breve clip, l'attore Maurizio Lastrico che recita: 'Tranquilla, che a Sanremo dopo la terza ...... di Sanremo è un fiore all’occhiello per la Liguria” Non solo Amadeus, conduttore e direttore artistico di Sanremo 2021, risponde ad una domanda di un giornalista sullo spot della Regione Liguria ...Maurizio Lastrico chiede scusa ad Amadeus, l'attore ci mette la faccia e fa ammenda: lo spot della Liguria ha generato non pochi malumori.