Altri missili sull’Iraq Così le milizie anticipano l’arrivo del papa

(Di mercoledì 3 marzo 2021) La base aerea Ayn al Asad è finita sotto una salva di dieciiraniani Arash-4 e un contractor civile è morto (un’altra decina diè stata intercettata dalle difese aeree Cram). La base si trova nell’Anbar, la provincia irachena che si collega alla Siria, ed è utilizzata sia dalle forze armate locali che dagli Stati Uniti (un tempo anche dagli inglesi) come avamposto in un’area complessa ancora corrosa dallo Stato islamico. Poco più a nord, ad Albukamal, appena oltre confine, la scorsa settimana l’amministrazione Biden aveva bombardato alcuni obiettivi ricollegabili alleirachene connesse a doppio filo con i Pasdaran (che gli passano armi e fondi per trarne vantaggio in termini di influenza). Il Pentagono ha annunciato un’indagine per individuare i responsabili, sebbene e i canali Telegram delle ...

'Nella terra di Abramo con gli altri leader religiosi faremo un altro passo avanti nella ... Papa in Iraq, missili sulle basi Usa Intanto, questa mattina almeno dieci razzi hanno colpito una base ... Iraq per un pellegrinaggio di 3 giorni - ha detto Francesco - Nella terra di Abramo insieme con... A sole 48 ore dalla visita di Papa Francesco in Iraq sale la tensione per il primo viaggio del Pontefice nella terra di Abramo: "Da tempo - ha detto - desidero incontrare quel popolo che ha tanto soff ... Pubblicate le immagini della rappresaglia contro la base americana in Iraq nel gennaio del 2020 dopo l'assassinio del generale di Teheran: documentano in ...