Almeno 38 persone sono morte durante le manifestazioni in Myanmar (Di mercoledì 3 marzo 2021) Mercoledì, in Myanmar, Almeno 38 persone sono morte durante le manifestazioni contro la giunta militare, in cui l’esercito ha sparato contro la folla. Christine Schraner Burgener, l’inviata speciale dell’ONU nel paese, ha detto che è stato il «giorno più sanguinoso» Leggi su ilpost (Di mercoledì 3 marzo 2021) Mercoledì, in38lecontro la giunta militare, in cui l’esercito ha sparato contro la folla. Christine Schraner Burgener, l’inviata speciale dell’ONU nel paese, ha detto che è stato il «giorno più sanguinoso»

