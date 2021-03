Allarme shisha bar: i rischi di contagio da Covid e un brevetto italiano censurato (Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 3 mar – Nel giugno del 2020, durante i festeggiamenti per la fine del Ramadan, uno shisha bar di Gottinga, in Bassa Sassonia, è diventato un enorme focolaio di diffusione del coronavirus: centinaia di persone contagiate, scuole e centri sportivi chiusi, e un intero palazzone di 17 piani, occupato da migliaia di stranieri in prevalenza rom kosovari musulmani, ribattezzato poi “Corona-Haus”. I veicoli dell’infezione da Covid-19 sono stati i narghilè fumati all’interno dello shisha bar, che peraltro sarebbe dovuto rimanere chiuso per le misure tedesche di contenimento del virus ancora in vigore. L’uso delle pipe ad acqua (narghilè, shisha, hooka, o bongè), per consumare tabacco aromatizzato e filtrato, è diffuso tradizionalmente nei Paesi arabi e nel subcontinente indiano, ma si è poi esteso velocemente anche in ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 3 mar – Nel giugno del 2020, durante i festeggiamenti per la fine del Ramadan, unobar di Gottinga, in Bassa Sassonia, è diventato un enorme focolaio di diffusione del coronavirus: centinaia di persone contagiate, scuole e centri sportivi chiusi, e un intero palazzone di 17 piani, occupato da migliaia di stranieri in prevalenza rom kosovari musulmani, ribattezzato poi “Corona-Haus”. I veicoli dell’infezione da-19 sono stati i narghilè fumati all’interno dellobar, che peraltro sarebbe dovuto rimanere chiuso per le misure tedesche di contenimento del virus ancora in vigore. L’uso delle pipe ad acqua (narghilè,, hooka, o bongè), per consumare tabacco aromatizzato e filtrato, è diffuso tradizionalmente nei Paesi arabi e nel subcontinente indiano, ma si è poi esteso velocemente anche in ...

domenicacuziol : RT @francescatotolo: Allarme shisha bar in Italia, riaperti nonostante le raccomandazioni dell’#OMS: i rischi di contagio da #COVID19 e il… - Ettore79597694 : RT @francescatotolo: Allarme shisha bar in Italia, riaperti nonostante le raccomandazioni dell’#OMS: i rischi di contagio da #COVID19 e il… - monikindaaaa : RT @francescatotolo: Allarme shisha bar in Italia, riaperti nonostante le raccomandazioni dell’#OMS: i rischi di contagio da #COVID19 e il… - viralvideovlogs : RT @francescatotolo: Allarme shisha bar in Italia, riaperti nonostante le raccomandazioni dell’#OMS: i rischi di contagio da #COVID19 e il… - Sara_fromArda : RT @francescatotolo: Allarme shisha bar in Italia, riaperti nonostante le raccomandazioni dell’#OMS: i rischi di contagio da #COVID19 e il… -

Ultime Notizie dalla rete : Allarme shisha Allarme shisha bar: i rischi di contagio da Covid e un brevetto italiano censurato Il Primato Nazionale