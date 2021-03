Alex Schwazer a Sanremo: l'odissea del marciatore azzurro (Di giovedì 4 marzo 2021) Fra gli ospiti della seconda serata dell'edizione numero 71 del Festival di Sanremo c'è Alex Schwazer . Il marciatore altoatesino, campione olimpico a Pechino 2008 nella 50 km di marcia, è ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) Fra gli ospiti della seconda serata dell'edizione numero 71 del Festival dic'è. Ilaltoatesino, campione olimpico a Pechino 2008 nella 50 km di marcia, è ...

FBiasin : Alex #Schwazer a #Sanremo2021. In attesa che si muova anche il 'Palazzo', ci pensa #Amadeus a restituire qualcosa a quest'uomo. - nabokovswords : RT @_its_simo: Alex Schwazer lo ricordo per la pubblicità del Kinder Pinguì #Sanremo21 #Sanremo #Sanremo2021 - mr__simpatia : sono alex schwazer campione olimpico di marcia!!!! #KINDERPINGUI #Sanremo2021 - randido12 : Fiera che ci sia Alex Schwazer per riscattarsi! Che ingiustizia ha subito questo ragazzo. #Sanremo2021 - claudiocostan98 : 'perché Sanremo finisce alle 2?' 'Ed ecco Alex Schwazer!' MA PORCA MISERIA #Sanremo2021 -