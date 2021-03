Albano | sciolto il consiglio comunale | arriva il commissario Marino

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Dopo che nella giornata di martedì 2 marzo, sette dei dodici membri assegnati aldiSant’Alessandro hanno presentato al protocollo dell’ente le dimissioni dalla carica, ricorrendone i presupposti di legge, il Prefetto di Bergamo Enrico Ricci ha avviato la procedura per lo scioglimento del, che sarà disposto con decreto del Presidente della Repubblica. Per assicurare il regolare funzionamento dell’Amministrazione locale, il Prefetto mercoledì 3 marzo ha sospeso ildiSant’Alessandro e ha nominato, qualeincaricato della provvisoria gestione del Comune, Domenico, cui sono conferiti i poteri del Sindaco, della Giunta e del ...

