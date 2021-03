Al Festival di Berlino il ritratto affettuoso di Lucio Dalla secondo Pietro Marcello (Di mercoledì 3 marzo 2021) È un’immagine piuttosto bella quella di un giovane Pietro Marcello, tra gli autori più interessanti del nostro cinema, che infila il dvd di Il cantiere, uno dei suoi primi documentari (era il 2004) sotto lo zerbino di Lucio Dalla. Lucio Dalla: cantante, paroliere, talent scout, attore guarda le foto La scena non è nel film, Per Lucio, presentato oggi nella sezione Berlinale Special del Festival che, causa pandemia, ha optato per una versione online riservata agli ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 3 marzo 2021) È un’immagine piuttosto bella quella di un giovane, tra gli autori più interessanti del nostro cinema, che infila il dvd di Il cantiere, uno dei suoi primi documentari (era il 2004) sotto lo zerbino di: cantante, paroliere, talent scout, attore guarda le foto La scena non è nel film, Per, presentato oggi nella sezione Berlinale Special delche, causa pandemia, ha optato per una versione online riservata agli ...

