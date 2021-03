AIM Italia, 2.250 aziende italiane rispondono all’identikit ideale per una IPO (Di mercoledì 3 marzo 2021) (Teleborsa) – Sono circa 2.250 le aziende Italiane che potrebbero aspirare ad un IPO sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana, diventando target di investimento sia per risparmiatori individuali sia per soggetti giuridici, secondo un rapporto di Ernst & Young. Dalla simulazione condotta della società di consulenza emerge che i settori dei prodotti industriali e dei beni di consumo, in termini assoluti, presentano un volume di affari complessivo pari a circa 49 miliardi di euro, che rappresenta oltre l’80% dell’intero bacino di potenziali emittenti AIM Italia identificati. Secondo EY, in un contesto segnato dal perdurare degli effetti della pandemia, la quotazione sul segmento AIM Italia può rappresentare una concreta possibilità di risposta a sostegno della ripatrimonializzazione ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 3 marzo 2021) (Teleborsa) – Sono circa 2.250 lene che potrebbero aspirare ad un IPO sul mercato AIMdi Borsana, diventando target di investimento sia per risparmiatori individuali sia per soggetti giuridici, secondo un rapporto di Ernst & Young. Dalla simulazione condotta della società di consulenza emerge che i settori dei prodotti industriali e dei beni di consumo, in termini assoluti, presentano un volume di affari complessivo pari a circa 49 miliardi di euro, che rappresenta oltre l’80% dell’intero bacino di potenziali emittenti AIMidentificati. Secondo EY, in un contesto segnato dal perdurare degli effetti della pandemia, la quotazione sul segmento AIMpuò rappresentare una concreta possibilità di risposta a sostegno della ripatrimonializzazione ...

Ultime Notizie dalla rete : AIM Italia AIM Italia, 2.250 aziende italiane rispondono all'identikit ideale per una IPO Sono circa 2.250 le aziende italiane che potrebbero aspirare ad un IPO sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana, diventando target di investimento sia per risparmiatori individuali sia per soggetti giuridici, secondo un rapporto di Ernst & Young. Dalla simulazione condotta della ...

Energica Motor Company, aumento di capitale per 17 milioni di euro Il consiglio di amministrazione di Energica Motor Company - società attiva a livello internazionale nel settore delle moto elettriche di alta gamma ad elevate prestazioni quotata all'AIM Italia - ha deliberato un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione per un importo massimo di 17 milioni di euro . L'operazione è finalizzata a rafforzare in tempi rapidi le ...

Labomar, beneficio fiscale di 0,9 milioni di euro da Patent Box (Teleborsa) - Labomar, società quotata da ottobre 2020 su AIM Italia e attiva nello sviluppo e produzione di integratori alimentari e dispositivi medici, ha sottoscritto un accordo con l’Agenzia delle ...

Sono circa 2.250 le aziende italiane che potrebbero aspirare ad un IPO sul mercatodi Borsa Italiana, diventando target di investimento sia per risparmiatori individuali sia per soggetti giuridici, secondo un rapporto di Ernst & Young. Dalla simulazione condotta della ...Il consiglio di amministrazione di Energica Motor Company - società attiva a livello internazionale nel settore delle moto elettriche di alta gamma ad elevate prestazioni quotata all'- ha deliberato un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione per un importo massimo di 17 milioni di euro . L'operazione è finalizzata a rafforzare in tempi rapidi le ...Sono circa 2.250 le aziende italiane che potrebbero aspirare ad un IPO sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana, diventando target di ...(Teleborsa) - Labomar, società quotata da ottobre 2020 su AIM Italia e attiva nello sviluppo e produzione di integratori alimentari e dispositivi medici, ha sottoscritto un accordo con l’Agenzia delle ...