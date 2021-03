Agroalimentare, Sartori “Puntare sul vino per rilancio made in Italy” (Di mercoledì 3 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Nonostante la pandemia da Covid-19, nel 2020 l’export di vino italiano ha resistito e ha confermato la resilienza di un settore che rappresenta una delle eccellenze del made in Italy nel mondo. Sono tantissime le difficoltà che stiamo attraversando, quindi sarà decisivo riuscire a gestire al meglio le preziose risorse provenienti dal Recovery Plan, per l’agricoltura sostenibile circa 2,5 miliardi. Il futuro del nostro Paese dipende da come questi fondi verranno utilizzati con il fine di promuovere il consumo dei nostri prodotti, la sicurezza alimentare, valorizzando anche la sostenibilità ambientale”. Così Andrea Sartori, presidente di Casa Vinicola Sartori, in merito alla valorizzazione del vino e dell’Agroalimentare per rilanciare il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 3 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Nonostante la pandemia da Covid-19, nel 2020 l’export diitaliano ha resistito e ha confermato la resilienza di un settore che rappresenta una delle eccellenze delinnel mondo. Sono tantissime le difficoltà che stiamo attraversando, quindi sarà decisivo riuscire a gestire al meglio le preziose risorse provenienti dal Recovery Plan, per l’agricoltura sostenibile circa 2,5 miliardi. Il futuro del nostro Paese dipende da come questi fondi verranno utilizzati con il fine di promuovere il consumo dei nostri prodotti, la sicurezza alimentare, valorizzando anche la sostenibilità ambientale”. Così Andrea, presidente di Casa Vinicola, in merito alla valorizzazione dele dell’per rilanciare il ...

