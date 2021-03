Agroalimentare, Sartori: “Puntare sul vino per il rilancio del made in Italy” (Di mercoledì 3 marzo 2021) (Teleborsa) – L’export di vino italiano ha retto all’onda d’urto della pandemia e si conferma un testimonial del made in Italy nel mondo, ma occorre superare l’attuale fase di difficoltà e sfruttare l’opportunità offerta dal Recovery Plan per incentivare l’agricoltura sostenibile e per e le produzioni d’eccellenza italiane. Lo afferma Andrea Sartori, Presidente di Casa Vinicola Sartori, in merito alla valorizzazione del vino e dell’Agroalimentare per rilanciare il “made in Italy”. “Nonostante la pandemia da Covid-19, nel 2020 l’export di vino italiano ha resistito ed ha confermato la resilienza di un settore che rappresenta una delle eccellenze del made in Italy nel mondo”, sottolinea ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 3 marzo 2021) (Teleborsa) – L’export diitaliano ha retto all’onda d’urto della pandemia e si conferma un testimonial delinnel mondo, ma occorre superare l’attuale fase di difficoltà e sfruttare l’opportunità offerta dal Recovery Plan per incentivare l’agricoltura sostenibile e per e le produzioni d’eccellenza italiane. Lo afferma Andrea, Presidente di Casa Vinicola, in merito alla valorizzazione dele dell’per rilanciare il “in”. “Nonostante la pandemia da Covid-19, nel 2020 l’export diitaliano ha resistito ed ha confermato la resilienza di un settore che rappresenta una delle eccellenze delinnel mondo”, sottolinea ...

TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: Agroalimentare, Sartori: 'Puntare sul vino per rilanciare il Made in Italy' - raffaellamucci1 : RT @Affaritaliani: Agroalimentare, Sartori: 'Puntare sul vino per rilanciare il Made in Italy' - Affaritaliani : Agroalimentare, Sartori: 'Puntare sul vino per rilanciare il Made in Italy' -