Agricoltura | nuove percentuali di compensazione per prodotti legnosi

Leggi su leggioggi

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Cambiano lediper taluniper effetto del D.M. 5 febbraio 2021. Con effetto dal 1° gennaio.2021 viene innalzata dal 6% al 6,4% la percentuale di detrazione per ciascuna delle seguenti voci indicate nella Tabella A-Parte I, allegata al D.P.R. 26.0.1972, n. 633:di cui al n. 43): legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura” (v.d. 44.01);di cui al n.. 45): legno completamente squadrato, escluso il legno tropicale (v.d. 44.04). L’innalzamento dell’aliquota alleggerisce il carico dell’IVA dovuta dai produttori agricoli che applicano il regime speciale di cui all’art. 34 del D.P.R. 26.10.1972, fermo restando che sulle cessioni devono applicare l’aliquota del 10% sulle cessioni di ...