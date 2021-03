Agenda Torino 2031, si parla di turismo. Maria Grazia Grippo: “Guardare oltre l’emergenza per ricostruire un modello vincente” (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il presente e il futuro del turismo a Torino saranno al centro del nuovo incontro di Agenda Torino 2031, gli appuntamenti coordinati dal consigliere Pd Daniele Valle per riflettere su numerose tematiche che riguardano la città e da cui scaturirà il programma del centrosinistra per le prossime amministrative. Come detto, l’appuntamento di mercoledì 3 marzo alle 18 (…..) verterà su uno dei temi più delicati, quello del turismo, fino a pochi anni fa fiore all’occhiello di una Torino che voleva rilanciare se stessa e ora una delle realtà più colpite dalla pandemia. Nel documento che verrà condiviso durante i lavori si spiega infatti come il turismo “è per l’economia torinese la più giovane delle vocazioni sul quale negli ultimi venti anni si è ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il presente e il futuro delsaranno al centro del nuovo incontro di, gli appuntamenti coordinati dal consigliere Pd Daniele Valle per riflettere su numerose tematiche che riguardano la città e da cui scaturirà il programma del centrosinistra per le prossime amministrative. Come detto, l’appuntamento di mercoledì 3 marzo alle 18 (…..) verterà su uno dei temi più delicati, quello del, fino a pochi anni fa fiore all’occhiello di unache voleva rilanciare se stessa e ora una delle realtà più colpite dalla pandemia. Nel documento che verrà condiviso durante i lavori si spiega infatti come il“è per l’economia torinese la più giovane delle vocazioni sul quale negli ultimi venti anni si è ...

ConservatorioTo : Una produzione originale di @unionemusicale, @teatrostabileto e #ConservatorioTorino per rendere omaggio alla visi… - eu_gb_agenda : RT @DEADiamond1: Sophia Siena e DEA diamond Torino erotica casting - ITA61 : RT @mimmoef: #Sabato27 #Febbraio 2021 H 15 “Libertà per chi resiste!” #Presidio di solidarietà sotto la #Rai Via Verdi #Torino #Notav #de… - mocettast : RT @mimmoef: #Sabato27 #Febbraio 2021 H 15 “Libertà per chi resiste!” #Presidio di solidarietà sotto la #Rai Via Verdi #Torino #Notav #de… - mimmoef : #Sabato27 #Febbraio 2021 H 15 “Libertà per chi resiste!” #Presidio di solidarietà sotto la #Rai Via Verdi #Torino… -