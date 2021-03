Addio al Cashback | il Governo Draghi sta lavorando per pensionarlo

(Di mercoledì 3 marzo 2021)intende tagliare il budget per il 2022 e abolire il superpremio. Potrebbe essere l’inizio della fine per tutta la misura Era appena entrato a regime, ma ilpotrebbe già avere i giorni contati. Il programma di rimborsi del 10% sugli acquisti fatti con carta e app digitali, voluto dalConte II, rischia seriamente di finire anzitempo. Al momento, sarebbero in corso delle serie riflessioni per tagliare il budget previsto per il 2022, ridimensionando drasticamente il piano. Il decreto attuativo della misura recava ben 4 miliardi per il periodo 2021-2022, di cui 3 per il solo 2022. Il taglio dovrebbe incidere proprio sulla seconda tranche, magari abolendo il superpremio da 3mila euro per i superpagatori. Che poi è proprio quello che sta creando non pochi ...

galeomirka : RT @fabrizio19651: RESTAURAZIONE! Colpiscono il cashback? Con Salvini nel governo ovvio colpire le misure contro l'evasione fiscale di @Giu… - fabrizio19651 : RESTAURAZIONE! Colpiscono il cashback? Con Salvini nel governo ovvio colpire le misure contro l'evasione fiscale di… - gigliato73 : Intanto si leggono notizie riguardo l'addio al cashback. Ma il M5s controlla,vero??? - Grand_Battery : RT @Orraf5: Altro regalo del banchiere Addio al bonus cashback - carloangeli : RT @AndreON57802640: Addio al bonus cashback? Ce lo chiede l’Europa -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Cashback

Per utilizzare i servizi dell' dell' o anche per registrarsi all' della Pa per avere per esempio il bonuns vacanze o partecipare alservirà quindi una di queste tre chiavi di accesso. Le ...: a rischio il rimborso con il nuovo governo Il cambio di rotta è dovuto al nuovo Governo: a quanto pare l'Esecutivo Draghi pare intenzionato a cancellare i provvedimenti non perfettamente ...Spunta la via della “delega sicura” su doppio binario per superare l’ostacolo Spid che tormenta 16 milioni di pensionati, e non solo. Basterà una ...Cashback in bilico col Governo Draghi: secondo le ultime novità MEF, si sta pensando a un taglio delle risorse destinate per il 2022, oppure all'addio al super cashback. L'Esecutivo sta lavorando al R ...