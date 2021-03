Achille Lauro sulla cover di Vanity Fair come un’icona religiosa: “Scelgo la donna estremo simbolo di libertà” (Di mercoledì 3 marzo 2021) Achille Lauro continua a stupire. Dopo la sua esibizione nella prima serata del Festival, eccolo oggi, sulla cover della rivista Vanity Fair. La copertina è tutta sua e le polemiche di certo, non mancheranno. Dopo quello che è successo lo scorso anno con i suoi look a Sanremo e vista la scelta fatta per l’immagine in copertina, immaginiamo che ci sarà chi avrà qualcosa da dire. Dalle pagine di Vanity Fair, l’artista spiega il perchè di questa scelta e spiega anche come mai, a Sanremo, porta quel genere di quadri. «Cari lettori, care lettrici, per questa copertina, so che mi accuseranno di blasfemia, ma i santi e le Madonne sono immagini che fanno parte della mia storia, della mia gallery esistenziale. Anche grazie a loro, ho imparato a ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 3 marzo 2021)continua a stupire. Dopo la sua esibizione nella prima serata del Festival, eccolo oggi,della rivista. La copertina è tutta sua e le polemiche di certo, non mancheranno. Dopo quello che è successo lo scorso anno con i suoi look a Sanremo e vista la scelta fatta per l’immagine in copertina, immaginiamo che ci sarà chi avrà qualcosa da dire. Dalle pagine di, l’artista spiega il perchè di questa scelta e spiega anchemai, a Sanremo, porta quel genere di quadri. «Cari lettori, care lettrici, per questa copertina, so che mi accuseranno di blasfemia, ma i santi e le Madonne sono immagini che fanno parte della mia storia, della mia gallery esistenziale. Anche grazie a loro, ho imparato a ...

FranAltomare : Grazie Achille Lauro per mandare i boomer in corto circuito ogni anno. #Sanremo2021 - stazzitta : Arrivo solo per sottolineare il coraggio di Achille Lauro che distrugge tutti i pregiudizi e soprattutto “di rosa e… - rtl1025 : ?? Il primo quadro di Achille Lauro a #Sanremo2021 @AchilleIDOL #FinalmenteSanremo - gxxonlythebrave : RT @thisismaneskin: Comunque complimenti Achille Lauro, sempre un grandissimo performer, però ora restituisci il cristallo del cuore a Sail… - Chuleta_G : RT @yleniaindenial: Vi ricordo che domani sera vedremo ORIETTA BERTI VESTITA DALLO STILISTA DI ACHILLE LAURO CHE PER PROVARSI QUEI VESTITI… -