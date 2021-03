Achille Lauro su Vanity Fair: «La donna è l'estremo simbolo di libertà» (Di mercoledì 3 marzo 2021) «Cari lettori, care lettrici, per questa copertina, so che mi accuseranno di blasfemia, ma i santi e le Madonne sono immagini che fanno parte della mia storia, della mia gallery esistenziale. Anche grazie a loro, ho imparato a generare me stesso, senza aiuti, trattando la creatività come uno Spirito Santo». Comincia così la lettera che Achille Lauro scrive in esclusiva per Vanity Fair, che gli dedica la copertina del numero in edicola dal 3 marzo, in cui appare nelle sembianze di un’icona religiosa. Un’immagine provocatoria unita a una confessione in cui l’artista, ospite fisso delle serate del Festival di Sanremo 2021, va alle radici della sua poetica e della sua estetica, da sempre dirompenti: «Io faccio tutto questo per non venir banalizzato dentro uno stereotipo». La lotta contro le etichette nasce da una diversità ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 3 marzo 2021) «Cari lettori, care lettrici, per questa copertina, so che mi accuseranno di blasfemia, ma i santi e le Madonne sono immagini che fanno parte della mia storia, della mia gallery esistenziale. Anche grazie a loro, ho imparato a generare me stesso, senza aiuti, trattando la creatività come uno Spirito Santo». Comincia così la lettera chescrive in esclusiva per, che gli dedica la copertina del numero in edicola dal 3 marzo, in cui appare nelle sembianze di un’icona religiosa. Un’immagine provocatoria unita a una confessione in cui l’artista, ospite fisso delle serate del Festival di Sanremo 2021, va alle radici della sua poetica e della sua estetica, da sempre dirompenti: «Io faccio tutto questo per non venir banalizzato dentro uno stereotipo». La lotta contro le etichette nasce da una diversità ...

