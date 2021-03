Achille Lauro e la lettera all’umanità tra il glam rock e l’onirico. Ecco il testo integrale (Di mercoledì 3 marzo 2021) Ci terrà compagnia per tutte le serate del Festival di Sanremo, con le sue suggestive ed artistiche esibizioni. Per il look di ieri sera, ha scelto una tutina tempestata di paillettes, con un paraspalle metallizzato e un collare di piume rosa. La sua esibizione inizia con la sua voce fuori campo, una specie di lettera che suona più come una promessa. Due bambini di spalle seduti per terra, guardano un muro composto da schermi televisivi su cui scorrono veloci delle immagini. Un’immagine forse evocativa dei nostri tempi: la tv come finestra sul mondo, la tv come unico portale sul mondo esterno. Di seguito il testo integrale: “Distante, scostante, aliena, trafitta, io so come ti senti. Sono qui ferito dai tuoi errori, trafitto nei tuoi preconcetti, aiutami, perché ne ho bisogno, come si ha bisogno dell’amore di una madre, il ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 3 marzo 2021) Ci terrà compagnia per tutte le serate del Festival di Sanremo, con le sue suggestive ed artistiche esibizioni. Per il look di ieri sera, ha scelto una tutina tempestata di paillettes, con un paraspalle metallizzato e un collare di piume rosa. La sua esibizione inizia con la sua voce fuori campo, una specie diche suona più come una promessa. Due bambini di spalle seduti per terra, guardano un muro composto da schermi televisivi su cui scorrono veloci delle immagini. Un’immagine forse evocativa dei nostri tempi: la tv come finestra sul mondo, la tv come unico portale sul mondo esterno. Di seguito il: “Distante, scostante, aliena, trafitta, io so come ti senti. Sono qui ferito dai tuoi errori, trafitto nei tuoi preconcetti, aiutami, perché ne ho bisogno, come si ha bisogno dell’amore di una madre, il ...

