Achille Lauro domina l'Ariston tra stupore e provocazione: il look è firmato Gucci (Di mercoledì 3 marzo 2021) Ormai non è Sanremo senza Achille Lauro. Il giovane cantante romano quest'anno partecipa alla kermesse canora come ospite fisso, per cui lo vedremo tutte e cinque le serate del Festival, ma con look sempre diversi. Dopo il trionfo dell'anno scorso, il giovane cantante ha inaugurato la 71esima edizione di Sanremo con un look che sa stupire ma anche provocare. Una grande corona di piume sulle spalle, un'armatura argentata rivestita di paillettes e una parrucca blu elettrico (che ha fatto scattare immediatamente il paragone con Loredana Bertè): Achille Lauro intrattiene con uno spettacolo che rispetta le aspettative e il suo look è firmato ancora una volta Gucci.

