Achille Lauro che piange “sangue” e le altre gif della prima serata di Sanremo (Di mercoledì 3 marzo 2021) Qualche mese fa i dubbi sullo svolgimento del 71° Festival di Sanremo erano molti, ma alla fine eccoci, in un Ariston vuoto ma con presentatori, ospiti, orchestra, tecnici e, soprattutto, cantanti. Amadeus e Fiorello hanno il compito per nulla facile di condurre questa strana edizione in un serata inaugurale dove rompere il ghiaccio è stata la parte più impegnativa. Lo schema è lo stesso dello scorso anno: Amadeus padrone di casa mazziato e Fiorello battitore libero ma senza il termometro fondamentale delle persone in sala. Attorno a loro si sono mossi l’attrice Matilda De Angelis e il calciatore del Milan Zlatan Ibrahimovic. La prima è un vero peccato che resti solo una sera: fa tutto bene, ha i tempi giusti, canta e non le manca nulla. Il secondo, che sarà presente tutte le sere, fa lo Zlatan-dio-supremo, classico ruolo che ben gli ... Leggi su wired (Di mercoledì 3 marzo 2021) Qualche mese fa i dubbi sullo svolgimento del 71° Festival dierano molti, ma alla fine eccoci, in un Ariston vuoto ma con presentatori, ospiti, orchestra, tecnici e, soprattutto, cantanti. Amadeus e Fiorello hanno il compito per nulla facile di condurre questa strana edizione in uninaugurale dove rompere il ghiaccio è stata la parte più impegnativa. Lo schema è lo stesso dello scorso anno: Amadeus padrone di casa mazziato e Fiorello battitore libero ma senza il termometro fondamentale delle persone in sala. Attorno a loro si sono mossi l’attrice Matilda De Angelis e il calciatore del Milan Zlatan Ibrahimovic. Laè un vero peccato che resti solo una sera: fa tutto bene, ha i tempi giusti, canta e non le manca nulla. Il secondo, che sarà presente tutte le sere, fa lo Zlatan-dio-supremo, classico ruolo che ben gli ...

FranAltomare : Grazie Achille Lauro per mandare i boomer in corto circuito ogni anno. #Sanremo2021 - stazzitta : Arrivo solo per sottolineare il coraggio di Achille Lauro che distrugge tutti i pregiudizi e soprattutto “di rosa e… - rtl1025 : ?? Il primo quadro di Achille Lauro a #Sanremo2021 @AchilleIDOL #FinalmenteSanremo - elvidragons24 : RT @ooverwatch_: I boomer dopo la rapida successione di Achille Lauro,Madame e i Maneskin. #Sanremo2021 - gwenwithoutajoy : RT @blind_rhea: Ad alcuni sfugge ancora che il fine non è l'originalità, la trasgressione, la forma, ma il contenuto, un messaggio caro per… -