Achille Lauro "blasfemo", a Sanremo come la Madonna di Civitavecchia: il dettaglio che spiazza tutti (Di mercoledì 3 marzo 2021) Lasciate ogni pregiudizio, voi che guardate il Festival di Sanremo! Scherzi a parte, quando arriva Achille Lauro con i suoi quadri sul palco dell'Ariston accade di tutto. Proprio all'Ariston, qualche anno fa, è arrivato il successo per Achille Lauro. Oggi il cantante cavalca l'onda con un'inarrestabile ascesa. Nella prima puntata del Festival Achille Lauro chiama la sua performances "Solo noi". Un momento di grande spettacolo, interesse, che diventerà sicuramente uno dei grandi temi di dibattito di questo Festival. Lacrime di sangue sul volto (citazione "quasi blasfema" alla Madonnina di Civitavecchia e invito molto laico a non avere pregiudizi di alcun tipo, né sessuali né religiosi). E poi trucco, piume e acconciatura abbastanza sopra e ...

