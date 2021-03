A Sanremo spot della Liguria su spettatori assonnati Amadeus stizzito | “Battuta evitabile”

(Di mercoledì 3 marzo 2021) SANREMO – “Una battuta evitabile da parte della Regione Liguria”. È stizzito Amadeus dopo lo spot andato in onda ieri durante la prima serata del Festival di Sanremo. Nel tradizionale lancio delle bellezze del territorio, a colpire il conduttore – e non solo – la frase: “Da sempre al festival dopo la terza canzone dormono tutti“, in riferimento ai telespettatori della kermesse e alla durata delle serate.

Il direttore artistico e conduttore rompe il silenzio e critica la battuta di Lastrico detta nella breve clip di promozione della ...Il giorno dopo l'esordio Amadeus punta il dito contro la Regione Liguria in merito alloandato in onda ieri sera nel quale il comico genovese Maurizio Lastrico ironizza sul pubblico del Festival. " Sono tutti vecchi, alla terza canzone dormono tutti " recita l'attore. Amadeus non ha ...Il conduttore della kermesse musicale non ha apprezzato la pubblicità della Regione trasmessa durante la prima serata del Festival ...Nella giornata del primo Dpcm Draghi, il Festival senza pubblico a teatro fa meno del previsto. Va discretamente la prima parte, il picco arriva con Diodato, ma il bilancio è molto inferiore a quello ...