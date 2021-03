A New York tornano i matrimoni: 'Massimo 150 persone, tamponi a tutti e si balla solo a distanza' (Di mercoledì 3 marzo 2021) In piena pandemia, a New York tornano i matrimoni , ma con regole ferree. Lo Stato del Governatore Andrew Cuomo , con una nuova ordinanza valida dal 15 marzo, consente la ripresa delle feste di ... Leggi su leggo (Di mercoledì 3 marzo 2021) In piena pandemia, a New, ma con regole ferree. Lo Stato del Governatore Andrew Cuomo , con una nuova ordinanza valida dal 15 marzo, consente la ripresa delle feste di ...

Taniel : Also Cuomo - Agenzia_Ansa : Una nuova forma di coronavirus si sta diffondendo rapidamente a New York e ha una mutazione che potrebbe indebolire… - RobertoBurioni : Anche il New York Times ci segnala come “disperati”. Invece di difendere l’indifendibile bisognerebbe che a Bruxell… - Ale9ssandra : Siamo rapidamente passati da un mondo in cui potevi fare facilmente un weekend a New York ad un mondo in cui lascia… - GuidoAlberto6 : RT @maurazamir: Io abito a New York e pensavo al laghetto di Central Park...Chi sa se quando sarei tornato a casa l'avrei trovato gelato,e,… -